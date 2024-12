Hulk quer usar decisão do Atlético para encerrar jejum de gols

O Atlético entra em campo neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, contra o Athletico, em uma partida decisiva para evitar o rebaixamento à Série B. Além de lutar pelo clube, o atacante Hulk quer aproveitar o confronto para acabar com um jejum pessoal de gols.

O camisa 7 do Galo não marca há 10 jogos. Assim, igualou a sequência negativa que viveu em 2021, também com 10 partidas sem balançar as redes.

O último gol de Hulk foi contra o Vasco, no Rio de Janeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil, em São Januário. Na ocasião, ele recebeu na entrada da área no segundo tempo, chutou forte e marcou o gol de empate por 1 a 1. A bola garantiu a classificação do Atlético para a final da competição.

Hulk é referência técnica do time. Ele quer evitar um desastre histórico, já que o clube perdeu duas finais neste ano (Copa do Brasil e Libertadores) e agora luta contra o rebaixamento.

O atacante, afinal, é o 15º maior artilheiro da história do Atlético, com 114 gols marcados. O Athletico, adversário deste domingo, aliás, já sentiu o impacto do jogador: em oito confrontos, Hulk soma quatro gols e uma assistência.

