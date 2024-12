Benfica vence a oitava seguida e encosta no líder Sporting

O Benfica derrotou, em casa, o Vitória de Guimarães por 1 a 0, neste sábado (7). O atacante turco Aktürkoğlu fez o gol da vitória do embate válido pela 14ª rodada do Campeonato Português, ainda no primeiro tempo. Esta foi, portanto, a oitava vitória seguida do time lisboeta na competição.

Antes de vencer o Vitória, o Benfica deixou para trás, nesta ordem: Santa Clara, Boavista, Gil Vicente, Rio Ave, Farense, Porto e Arouca.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 31 pontos no Português. Agora, portanto, está a apenas dois do líder e rival Sporting. Os Leões, porém, têm 13 partidas no momento e ainda jogarão neste sábado, recebendo o Boavista. Vale lembrar que os arquirrivais se enfrentarão no dia 29 de dezembro, com mando do Sporting.

Dessa forma, a competição voltou a ficar acirrada após parecer estar bem encaminhada com o Sporting. Os Leões engataram 11 vitórias seguidas, mas se perderam após a ida do treinador Rubén Amorim para o Manchester United. Assim, perderam os dois últimos duelos, permitindo a aproximação dos rivais. Além disso, o Benfica se recupera após um início de oscilação. O Porto, por sua vez, está em terceiro, com 30 pontos em 12 jogos e também joga neste sábado. Já o Vitória é o sexto, com 21 pontos.

Três brasileiros entraram em campo. O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, Palmeiras, Fiorentina e Basel, substituiu Pavlidis no segundo tempo. Já pelo lado visitante, o atacante Kaio César, emprestado pelo Coxa, foi titular, mas substituído na reta final. Enquanto isso, o também atacante Gustavo entrou na etapa complementar.

Próximos compromissos

O Benfica volta a campo agora na próxima quarta-feira (11), quando recebe o Bologna pela Champions League. Já no domingo (15), visita o AVS Sad, novamente pelo Campeonato Português. Já o Vitória visita o St Gallen (SUI), mas pela Liga Conferência, e o Rio Ave, pelo Nacional. Os embates, porém, serão nos próximos dias 12 e 16/12.

