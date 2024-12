Tottenham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico do norte de Londres promete agitar o Campeonato Inglês. Tottenham e Chelsea se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), no Estádio do Tottenham, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam a segunda colocação e tentam encostar no líder Liverpool, enquanto os Spurs buscam subir na tabela para entrar na briga por vaga em competições continentais em 2025/26.

Veja a classificação do Campeonato Inglês!

O Tottenham vive uma temporada irregular. Após golear o Manchester City por 4 a 0, os Spurs tropeçaram três partidas consecutivas. No último jogo, foi derrotado pelo Bournemouth por 1 a 0. Para o jogo contra o Chelsea, o técnico Ange Postecoglou tem uma série de desfalques por lesões, como o atacante Richarlison, além do suspenso Bentancur.

Já o Chelsea, por sua vez, vive um momento melhor. Os Blues venceram os últimos quatro jogos e chegam de uma goleada por 5 a 1 sobre o Southampton. Entretanto, não significa que o técnico Enzo Maresca não tenha problemas. Assim, o treinador terá que lidar com as ausências dos lesionados Wesley Fofana e Reece James, por exemplo, além de Mudryk, que se recupera de uma doença e é dúvida.

Tottenham x Chelsea

15ª rodada – Campeonato Inglês

Data e horário: 08/12/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: New Tottenham Stadium

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin e Udogie; Kulusevski, Bissouma e Sarr; Johnson, Solanke e Son. Técnico: Ange Postecoglou

Chelsea: Sánchez; Gusto, Disasi, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Sancho, Palmer e Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.