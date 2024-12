Napoli x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Napoli e Lazio se enfrentam neste domingo (8), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Assim, será um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Italiano. Inclusive, a partida é válida pela 15ª rodada da competição.

Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram na última quinta-feira (5), mas em Roma e pela Copa da Itália. A Lazio venceu o Napoli reserva por 3 a 1.

Onde assistir: Disney + transmite a partida

Como chega o Napoli

Eliminado na Copa da Itália e sem disputar nenhuma competição continental nesta temporada, o Napoli focará ainda mais no Italiano. Afinal, é o único torneio que restou para os napolitanos. A equipe comandada por Antonio Conte está em segundo lugar, com 32 pontos, atrás apenas da Atalanta (34), que já jogou na rodada. Portanto, o Napoli voltará à liderança do Scudetto em caso de vitória.

O lateral-direito reserva Pasquale Mazzocchi é o único desfalque confirmado do Napoli que, portanto, entra como favorito para o duelo.

Como chega a Lazio

A equipe romana abriu este sábado (7) na quinta colocação, com 28 pontos, atrás ainda da Inter de Milão e da Fiorentina. Portanto, se a Lazio vencer, encostará na líder Atalanta. Por outro lado, se perder para o Napoli, verá os napolitanos assumirem a liderança e ainda se distanciarem do título do Italiano. O volante uruguaio Vecino será desfalque, afinal, está lesionado.

Napoli x Lazio

15ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 8/12/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Kvaratskhelia, Lukaku. Técnico: Antonio Conte

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Dia; Isaksen, Zaccagni, Castellanos Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Andrea Colombo (ITA)

