Roma goleia Lecce no 1º triunfo sob o comando de Ranieri

Debaixo de chuva no Estádio Olímpico, a Roma, diante de seus torcedores, goleou o Lecce por 4 a 1 neste sábado, 7/12, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Após um primeiro tempo irregular, no qual saiu na frente, mas cedeu o empate, os romanistas voltaram mais ativos na etapa final e construíram esta vitória, que representou a primeira sob o comando de Claudio Ranieri, que assumiu no mês passado.

Salemaekers, Gianluca Mancini, Pisilli e Koné marcaram para a Roma, que, apesar da vitória, tem 16 pontos e ocupa apenas a 11ª colocação. Krstovic fez o gol do Lecce e ainda salvou um tento para sua equipe. O Lecce, com 13 pontos, é o 16º colocado e pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados deste domingo.

Primeiro tempo termina em 1 a 1

Em casa e com maior qualidade técnica, a Roma foi totalmente dominante no primeiro tempo. Contudo, apesar de ter 60% de posse de bola e 9 a 1 nas finalizações, teve poucos momentos de real perigo ao gol de Falcone. O time chegou a abrir o placar com um gol chorado de Salemaekers, que recebeu de El Shaarawy pela esquerda e, mesmo chutando mascado, fez a bola morrer devagarzinho no canto esquerdo do goleiro. Quase ampliou em uma cabeçada de Ndicka, mas o atacante Krstovic, ajudando a defesa, salvou em cima da linha. No entanto, a Roma cedeu o empate no único ataque do Lecce. Em um contra-ataque, Ramadani foi derrubado por Saul Abdulhamid. Krstovic cobrou e marcou. Assim, 1 a 1 no placar.

Roma constrói a goleada

No segundo tempo, a Roma conseguiu furar o bloqueio graças a uma alteração do treinador Claudio Ranieri. Ele tirou Salemaekers e colocou Pisilli, que deu maior velocidade à equipe. Assim, aos 13 minutos, com a Roma muito mais efetiva, El Shaarawy recebeu pela direita e cruzou na área. O zagueiro Gianluca Mancini voou e, de peixinho, se antecipou ao marcador para recolocar a Roma na frente. Pouco depois, aos 21, Pisilli recebeu de Abdulhamid e fez o terceiro gol romano. No fim, em um contra-ataque, Koné recebeu de Pisilli e fechou o placar.

Jogos da 15ª rodada do Italiano

Sexta-feira (6/12)

Inter de Milão 3×1 Parma

Sábado (7/12)

Roma 4×1 Lecce

Atalanta 2×1 Milan

Genoa 0x0 Torino

Juventus 2×2 Bologna

Domingo (8/12)

Fiorentina x Cagliari – 8h30

Verona x Empoli – 11h

Venezia x Como – 14h

Napoli x Lazio – 16h45

Segunda-feira (9/12)

Monza x Udinese – 16h45

