Modric e Belligham brilham, Mbappé marca e Real Madrid vence outra

Com belas atuações de Modric e Bellingham (este último fez um gol e deu assistência para o tento de Arda Güler), e com Mbappé deixando o seu, o Real Madrid venceu fora de casa o Girona por 3 a 0. O jogo deste sábado (7/12) foi no campo do time catalão, o Estádio Montilivi, e valeu pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Assim, o Real Madrid segue de perto o Barcelona, que lidera com 38 pontos. Os Merengues, por sua vez, têm 36 pontos e um jogo a menos. O Girona, com 22 pontos, ocupa a oitava colocação.

Bellingham põe o Real na frente

No primeiro tempo, o Real esteve abaixo do que pode apresentar, com Mbappé mal e até tropeçando na bola em um lance. O Real Madrid dependeu de Modric e Bellingham para as melhores jogadas. Já o Girona teve pelo menos três chances para abrir o placar, a melhor com Van de Beek. Contudo, aos 36 minutos, os Merengues abriram o placar. Em jogada iniciada por Modric, Brahim recebeu de Bellingham pela esquerda e foi ao fundo. Ao tentar o cruzamento, a zaga rechaçou para a área e Bellingham ficou com a sobra. O chute passou por baixo da perna de um zagueiro e do goleiro e entrou.

Arda Güler desencanta

O Real voltou para matar o jogo no início do segundo tempo. Não marcou em cabeçada de Tchouaméni por causa de uma defesa incrível de Gazzaniga, mas a bola entrou aos dez minutos. Bellingham lançou Arda Güler, que ganhou em velocidade e bateu para fazer o segundo gol. Com a vantagem, o Girona se perdeu de vez e, aos 16 minutos, Mbappé fez o terceiro. Após recuperar a bola, o Real iniciou o contra-ataque. Modric fez ótima jogada, tocando para Mbappé entrar na área e bater num chute cruzado. Aos 36, Endrick entrou no lugar de Mbappé. Teve apenas uma jogada de perigo. Ainda segue sem brilhar no Real.

Jogos da 16ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (6/12)

Celkta 2×0 Mallorca

Sábado (7/12)

Las Palmas 2×1 Valladolid

Betis 2×2 Barcelona

Valencia 0x1 Rayo Vallecano

Girona 0x3 Real Madrid

Domingo (8/12)

Leganés x Real Sociedad – 10h

Biolbao x Villarreal – 12h15

Osasuna x Alavés – 14h30

Atlético de Madrid x Sevilla – 17h

Getafe x Espanyol – 17h

