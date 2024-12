Porto só empata com o Famalicão e desperdiça chance de virar líder

O Porto ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Famalicão, fora de casa, neste sábado (7). Em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Português, Óscar Aranda abriu o placar para os mandantes no final do primeiro tempo, enquanto Samu Aghehowa igualou na reta final.

Com o resultado, o Porto segue em terceiro lugar, mas agora com 31 pontos. Dessa forma, a equipe desperdiçou a oportunidade de chegar aos 33 e dividir a liderança com o Sporting. No entanto, o Porto teria uma vitória a mais. Fato é que o Benfica, que venceu as últimas oito, está na segunda posição, com 31 pontos. Os Encarnados, porém, têm apenas 12 jogos. O Sporting, vale lembrar, também já tem 13. O Famalicão, por sua vez, está em oitavo lugar, com 18 pontos.

O embate teve cinco jogadores brasileiros. Inclusive, todos foram titulares.

Pelo Porto jogaram o zagueiro Otávio, ex-Flamengo, e os atacantes Pepê, ex-Grêmio, e Galeno, revelado pelo Trindade (GO). O primeiro transmitiu segurança defensiva, enquanto Pepê deu assistência para um gol anulado de Aghehowa aos 30 Já Galeno recebeu cartão amarelo nos acréscimos por falta.

Pelo outro lado, o lateral-direito Calegari, ex-Fluminense, foi substituído ao longo da partida, enquanto o zagueiro Riccieli, ex-Resende e Mirassol, atuou por toda a partida. O jogo teve ainda um pênalti desperdiçado por Óscar Aranda aos 33 do segundo tempo.

O Porto agora fará dois jogos em seguida, contra o Midtjylland (DIN) e Estrela Amadora, nos próximos dias 12 e 16. O primeiro duelo, naturalmente, é válido pela Liga Europa. Já o Famalicão, que não disputa competições internacionais, visita o Braga na outra segunda-feira (16) por mais uma rodada do Campeonato Português.

