Botafogo leva taça da Libertadores a Manga

Campeão da Libertadores pela primeira vez, o Botafogo levou a taça conquistada no último sábado (30) para “visitar” Manga. Vale lembrar que ele é amplamente considerado um dos maiores goleiros da história do Glorioso e do futebol.

Nas redes sociais, o Glorioso fez questão de exaltar o momento. A taça, aliás, foi entregue pelo presidente Durcésio de Mello. A visita também foi uma forma de mostrar solidariedade e gratidão ao ex-goleiro do Botafogo. Aos 87 anos, ele se recupera de um câncer na próstata.

“Estou muito contente de receber o presidente do Botafogo aqui na minha residência, ainda mais agora que fomos campeões da América. Sempre torcendo pelo Botafogo, na derrota, no empate, e ganhamos a Libertadores coom partidas difíceis. Parabéns ao treinador maravilhoso e toda equipe do Botafogo”, comentou Manga em vídeo divulgado pelo clube.

Manga defendeu o Botafogo entre 1959 e 1968. Portanto, em um dos mais gloriosos momentos da história do Alvinegro. Dessa forma, conquistou quatro Cariocas, um Brasileirão (68) e três Rio-São Paulo, entre outros títulos. Ele passou ainda por Inter, Coritiba, Operário-MS, Sport e Grêmio. Fora do Brasil, defendeu o Barcelona de Guayaquil e o Nacional-URU, clube pelo qual ganhou a Libertadores de 1971.