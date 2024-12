Veja as homenagens do Flamengo a Gabigol nas redes sociais

Desde a noite deste sábado, 7/12, o Flamengo vem preparando homenagens a Gabigol, que se despedirá do clube neste domingo, no jogo contra o Vitória, no Maracanã, às 16h (de Brasília). Primeiramente, o Rubro-Negro postou uma foto com todos os troféus conquistados pelo atacante desde que chegou em 2019, acompanhada da frase “Sonhamos. Vivemos. Realizamos.” Em seguida, foi publicado um vídeo em que Gabigol fala sobre o que o Flamengo significa para ele e a idolatria da torcida.

“Acho que tudo o que desejei e sonhei aconteceu, e até mais do que isso. Estou muito feliz em ir embora com todos esses troféus e todos esses gols, com tantas histórias, sendo que o ano de 2019 foi um ano histórico para mim e para todos os flamenguistas, marcado na minha vida com a Libertadores e o Brasileiro. Trata-se de uma passagem inesquecível, marcada principalmente pela conexão com a torcida. Muitas alegrias, momentos difíceis, mas um final bonito com dois gols na decisão da Copa do Brasil.”

Sobre os gols, ele lembrou, além da final da Copa do Brasil, dos gols feitos na reta final do Brasileiro de 2019, mas destacou que os quatro gols marcados em três finais de Libertadores são os mais importantes.

“Gol em Libertadores é o que marca. Os que fiz em duas finais que ganhamos e também o que fiz quando perdemos o título.”

Gabigol no Flamengo

Gabigol soma até o momento 307 jogos pelo Flamengo, com 187 vitórias, 62 empates e 58 derrotas, totalizando 160 gols. Ele é o sexto maior goleador da história do Flamengo, atrás apenas de Zico (508), Dida (254), Henrique Frade (213), Pirillo (208) e Romário (204).

Sua saída do Flamengo se dá pela recusa de Gabi em aceitar a proposta do Flamengo de um ano de contrato e R$ 2,5 milhões mensais. O jogador topava o valor, mas queria vínculo por cinco anos.

