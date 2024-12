Mendoza projeta duelo contra o Flamengo no Mundial

Ex-Corinthians, Santos, Ceará e Bahia, o atacante colombiano Steven Mendoza analisou o grupo do León (MEX), seu time no Super Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano que vem. Vale lembrar que a equipe norte-americana encara o Flamengo, Chelsea e Espérance (TUN).

“É um campeonato mundial, então não há facilidades. Todos os clubes que estão disputando a competição chegaram lá por meio de bons rendimentos, então todos os jogos serão bem difíceis. Vamos enfrentar três grandes clubes, tradicionais em seus países, e será lindo poder disputar essa primeira edição da Copa do Mundo de Clubes”, disse.

A vaga do León veio após a conquista da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. O sorteio colocou o León no caminho do Flamengo. Mendoza, que já atuou por Corinthians, Santos, Bahia e Ceará no Brasil, conhece bem o time rubro-negro e projetou um duelo difícil contra o time carioca.

“Todos os times do grupo têm as suas dificuldades, mas conheço bem o Flamengo e sei da grandeza do clube. Pude enfrentar o Flamengo várias vezes quando atuava no Brasil, e sempre foi um time que trazia problemas. Então sei que será um jogo muito difícil e que precisaremos estar bem preparados”, concluiu.

Enquanto atuou no Brasil, Mendoza enfrentou o Flamengo em oito oportunidades, sendo quatro defendendo o Ceará, duas vezes pelo Santos e em outras duas pelo Bahia. Mendoza marcou três gols e deu uma assistência nas oito partidas, mantendo uma média de 0,5 participação em gol por jogo.

