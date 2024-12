Zagueiro que pertence ao Barça pode ser o 1º reforço do Palmeiras para o Super Mundial

O Palmeiras pode anunciar, nos próximos dias, o primeiro reforço para o Super Mundial de Clubes, disputado nos Estados Unidos, em junho/julho de 2025. O zagueiro argentino Mingo, de 23 anos, pertence ao Barcelona e está emprestado ao Defensa y Justicia, de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires (ARG).

Segundo o site “Uol, o jogador vai custar 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36,5 milhões) aos cofres do Verdão. Encaminhado, o negócio deve se concretizar ainda neste mês. Ainda de acordo com a publicação, o Palmeiras está prestes a vencer a concorrência do River Plate.

Cria do Boca Juniors, Mingo saiu da Argentina para a Espanha antes de se profissionalizar. Na Catalunha, entre fevereiro de 2020 e julho de 2022, só disputou partidas pelo time B da equipe. Pela equipe principal, foi relacionado três vezes, porém, só ficou no banco de reservas.

Sem espaço, Mingo reforçou o Eupen, da Bélgica. De lá, seis meses depois, seguiu para o Defensa y Justicia, onde tornou-se, enfim, titular absoluto.

O defensor é canhoto e atende às expectativas do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

