Arsenal não sai do empate no duelo londrino contra o Fulham

Fulham e Arsenal ficaram no 1 a 1, neste domingo (8/12), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo foi na casa do Fulham, o Craven Cottage, e o time saiu na frente com um gol de Raul Jiménez no primeiro tempo. Porém, o Arsenal foi bem mais perigoso e chegou ao empate com Saliba, na etapa final. No fim, Saka chegou a virar, mas o VAR anulou por impedimento.

O Arsenal vai aos 29 pontos, em segundo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Chelsea (28), que joga na rodada contra o Tottenham. O líder é o Liverpool. Afinal, está com 35 pontos e ainda tem menos um jogo. O Fulham é o 10º colocado, com 23 pontos.

Fulham: um ataque, um gol

Embora tenha jogado em casa, o Fulham teve como estratégia se fechar e buscar em contra-ataque algum lance de perigo. Foi feliz na estratégia, pois aos 11 minutos, Raul Jiménez recebeu pela direita, cruzou e chutou para fazer o primeiro gol do jogo. Logo em seguida, o time se fechou de vez. Para se ter ideia, este foi o único chute a gol do time até os 31 minutos do segundo tempo. Já o Arsenal, seguiu martelando, mas não conseguindo, mesmo finalizando oito vezes, oferecer real perigo ao gol do rival londrino. Tirando um chute cruzado de Saka, nada mereceu destaque no primeiro tempo.

Enfim, o Arsenal empata

Contudo, na etapa final, os Gunners conseguiram o empate aos sete minutos. Após escanteio pela esquerda, Havertz cabeceou na segunda trave, jogando a bola para o meio, e Saka se antecipou ao marcado para chutar estufando as redes. O gol levou o Arsenal a ficar ainda mais em cima do Fulham. Porém, tirando chuveirinhos, o time não tinha sucesso. Já o Fulham, aos 31, quase marcou com o brasileiro Andreas Pereira, no segundo contra-ataque do time em todo o jogo.

Mas, se havia um time que merecia a vitória, era o Arsenal. E isso quase ocorreu. Aos 43 minutos, após cruzamento de Gabriel Martinelli (que entrara no segundo tempo, assim como outro brasileiro, Gabriel Jesus), cruzou para Saka fazer o que seria o gol da virada. Mas o VAR confirmou o impedimento de Martinelli ao receber a bola. Enfim, 1 a 1, e o Arsenal perdeu a oportunidade de conseguir a terceira vitória seguida.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês

Adiado

Everton x Liverpool

Sábado (7/12)

Brentford 4×2 Newcastle

Aston Villa 1×0 Southampton

Crystal Palace 2×2 Manchester City

Manchester United 2×3 Nottingham Forest

Domingo (8/12)

Fulham 1×1 Arsenal

Leicester 2×2 Brighton

Ipswich 1×2 Bournemouth

Tottenham x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (9/12)

West Ham x Wolverhampton – 17h

