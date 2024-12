Vardy brilha e evita a derrota do Leicester para o Brighton

Nunca duvidem do veterano Jamie Vardy. O atacante de 37 anos, desde 2012 no time e que vem fazendo uma temporada regular, mostrou suas garras. Neste domingo, 8/12, no King Power Stadium, em jogo pela 15ª rodada da competição, seu time recebeu o Brighton. Perdendo por 2 a 0 até os 41 da etapa final, com golaços de Lamptey e Minteh, Vardy diminuiu o placar. E, aos 46, nos acréscimos, deu o passe para Decordova-Reid deixar tudo igual, em 2 a 2.

O Brighton, que se vencesse iria ao quinto lugar da tabela, ficou nos 24 pontos e na sétima posição. O Leicester, com 14 pontos, está na 16ª colocação.

Brighton na frente

Apesar de jogar fora de casa, o Brighton fez um primeiro tempo superior ao rival. Teve um pouco menos de posse de bola (44%), mas superou o adversário em finalizações (8 a 4). Além disso, passou a criar mais oportunidades. Um chute de Estupiñán levou o goleiro Hermansen a fazer uma bela defesa. Outro, de Mitoma, passou perto. Mas, aos 36 minutos, a bola entrou. Após Estupiñán cruzar da esquerda, a bola atravessou a área e chegou até o outro lateral do time, Lamptey. Ele tirou a marcação de Ayew e bateu cruzado, fazendo um golaço.

Vardy, o iluminado

No segundo tempo, o Brighton seguiu melhor, embora o Leicester tenha, ao menos, mostrado mais vontade ofensiva. Contudo, deu espaços e o time da casa aproveitou para ampliar aos 34, quando Minteh recebeu lançamento, avançou pela direita cortando a marcação dupla para colocar 2 a 0 no placar. Contudo, aos o veterano Vardy, maior ídolo da história do Leicester, recebeu na área desmarcado e bateu de primeira para diminuir o placar.Assim, colocou fogo no jogo.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o Leicester fez sua torcida explodir. E mais uma vez com a camisa 3, o time saiu com a bola, perdeu para o 10, que serviu a Vardy. O atacante poderia tentar o chute, mas rolou para Decordova-Reid deixar tudo igual. E com a assinatura de Vardy, que tem 475 jogos com a camisa do Leicester e foi o astro maior da conquista da Premier League de 2015/2016. Enfim, pelo visto, nesta sua 12ª temporada pelo clube, ele ainda tem fôlego para fazer a diferença.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês

Adiado

Everton x Liverpool

Sábado (7/12)

Brentford 4×2 Newcastle

Aston Villa 1×0 Southampton

Crystal Palace 2×2 Manchester City

Manchester United 2×3 Nottingham Forest

Domingo (8/12)

Fulham 1×1 Arsenal

Leicester 2×2 Brighton

Ipswich 1×2 Bournemouth

Tottenham x Chelsea – 13h30

Segunda-feira (9/12)

West Ham x Wolverhampton – 17h

