André Jardine busca sua terceira final seguida pelo América do México

O técnico André Jardine está a um jogo de chegar à sua terceira final seguida na Liga MX e ficar mais perto do tão sonhado tricampeonato mexicano, feito conseguido pelo América uma única vez, há 39 anos. Na noite deste domingo (8), o América enfrenta o arquirrival Cruz Azul tendo que vencer a equipe de melhor campanha, após empate por 0 a 0 na primeira partida. Sem poder atuar no Estádio Azteca, que passa por reforma para a Copa do Mundo, a decisão será novamente no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, que vem sendo a casa das duas equipes.

No América desde junho do ano passado, Jardine busca seu sexto título pelo maior clube do país. Com cinco conquistas – incluindo o bicampeonato mexicano -, o brasileiro já é o treinador mais vencedor da história do América. Na temporada passada, ele foi eleito o Técnico do Ano no México, e leva para esta nova decisão 100% de classificações nos oito confrontos dirigindo o clube em Liguillas – fases de mata-mata.

“Quando chegamos ao América, sonhávamos com grandes jogos e fazer uma equipe de época, e creio que conseguimos. Isso aumenta nossa responsabilidade, porque naturalmente passamos a ser o time a ser batido. Respeitamos muito o Cruz Azul, sabemos que a temporada deles é especial, mas temos aqui jogadores acostumados a grandes momentos e decisões. Vai ser um grande jogo”, disse o treinador, campeão olímpico pela Seleção Brasileira em Tóquio-2020.

André Jardine promete equipe mais ousada

Diferente das campanhas do bicampeonato, quando praticamente liderou de ponta a ponta, Jardine precisou reinventar o América para chegar até aqui. Dessa maneira, com uma linha defensiva de cinco jogadores e um jogo baseado nas transições diretas, este novo América se encontrou. No entanto, o time precisa vencer a equipe de melhor campanha na Liga para sair classificado. Jardine promete uma equipe mais ousada para conquistar mais uma vaga na final.

“Neste domingo veremos uma versão do América mais ofensiva” promete o treinador.

Por fim, o vencedor do confronto entre América e Cruz Azul encontrará o Monterrey na grande decisão. Os Rayados, como são conhecidos, eliminaram o Atlético de San Luis, ex-time de André Jardine, com uma goleada por 5 a 1. A equipe reverteu a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo.

