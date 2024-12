Filipe Luis e Marcos Braz discursam em treino final do Flamengo

O treino do Flamengo, no último sábado (07), que marcou o fim da temporada da equipe contou com o discurso de Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Além de Filipe Luis, o comandante do Rubro-Negro. De acordo com informação do “GE”, Marcos Braz se manifestou depois do treinamento. O cartola se direcionou aos jogadores e funcionários do clube para expor sua gratidão pela parceria nos seis anos em que comandou o departamento de futebol. Importante ressaltar que o dirigente não continuará no Flamengo na próxima temporada, pois vai dar prioridade a sua vida pessoal.

Bruno Spindel é mais um diretor que se posicionou ao fazer um discurso classificado como emocionante no gramado do centro de treinamento. Além disso, Filipe Luis discursou para os jogadores e agradeceu o esforço no fim de 2024. Ainda por cima demonstrou gratidão aos cartolas do Rubro-Negro pelo suporte que concederam a partir do momento que ele assumiu o comando técnico.

Gabigol também se despede do Flamengo

A atividade também representou a despedida do atacante Gabigol. Ele deixará o time da Gávea ao fim da temporada quando se encerra o vínculo com o clube. O ídolo não aceitou a proposta de renovação de contrato por mais uma temporada. Assim, o confronto com o Vitória, neste domingo (08), às 16h, no Maracanã pela 38ª e ultimada rodada do Campeonato Brasileiro será recheado de homenagens ao jogador. Inclusive, o camisa 99 está escalado como titular.

A tendência é a de que o Gabigol se transfira para o Cruzeiro, já que as tratativas estão encaminhadas. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confessou que também enviou uma proposta para o jogador na tentativa de repatria-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.