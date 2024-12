Premier League: Chelsea vira sobre Tottenham e engata quarta vitória seguida

O Chelsea está embalado na Premier League. Neste domingo (8), os Blues conquistaram um grande resultado e venceram o Tottenham por 4 a 3, de virada, no clássico londrino válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Palmer foi o grande destaque da partida, com dois gols de pênalti, um deles de cavadinha, além de uma assistência para Enzo Fernández. Sancho completou o placar para os Blues. Por outro lado, o Tottenham decepcionou seus torcedores em casa e deixou escapar a vitória após abrir uma vantagem de dois gols, com Solanke e Kulusevski, ainda no primeiro tempo no Hotspur Stadium, enquanto Son descontou nos acréscimos.

Dessa maneira, o Chelsea chegou à quarta vitória consecutiva na Premier League e segue embalado em busca da liderança. Além disso, os Blues contaram com tropeços de Arsenal e City, terceiro e quarto colocados, respectivamente, nesta 15ª rodada.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 31 pontos e agora está com quatro a menos que o líder Liverpool. Porém, os Reds tiveram o clássico com o Everton adiado devido às condições climáticas no último sábado. Ou seja, os líderes da Premier League estão com uma partida a menos e ainda podem ampliar a vantagem na liderança.

Por outro lado, o Tottenham chegou à terceira partida sem vitória na Premier League e o clube se afastou da briga pela parte de cima da tabela. A equipe está na 11ª posição, com 20 pontos, cinco a menos que o Nottingham Forest, em 5º, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo animado. Logo aos quatro minutos, Cucurella escorregou na defesa e perdeu a bola para Johnson. O jogador dos Tottenham avançou pelo lado direito do ataque e cruzou na medida para Solanke abrir o placar. Pouco tempo depois, aos 10, Cucurella teve um novo escorregão, dessa vez mais perto da grande área. Assim, os donos da casa recuperaram a bola, e Kulusevski ampliou o marcador.

O Chelsea voltou do intervalo com alterações e o time melhorou. Os visitantes foram para cima e um pênalti convertido por Palmer, aos 15 minutos, recolocou o empate no placar. O Tottenham sentiu o gol e os Blues foram para cima. Assim, Palmer se destacou novamente. O meia fez jogada pela ponta direita e cruzou para Enzo Fernández pegar de primeira, aos 27 minutos, para virar a partida. Por fim, a estrela de Palmer voltou a brilhar em nova penalidade. Desta vez, o camisa 20 cobrou de cavadinha e encaminhou a vitória. Por fim, ainda deu tempo para Son descontar para o Tottenham nos acréscimos e fechar o placar de 4 a 3 neste grande jogo no Hotspur Stadium.

Jogos da 15ª rodada da Premier League 2024/25

Adiado

Everton x Liverpool

Sábado (7/12)

Brentford 4×2 Newcastle

Aston Villa 1×0 Southampton

Crystal Palace 2×2 Manchester City

Manchester United 2×3 Nottingham Forest

Domingo (8/12)

Fulham 1×1 Arsenal

Leicester 2×2 Brighton

Ipswich 1×2 Bournemouth

Tottenham 3×4 Chelsea

Segunda-feira (9/12)

West Ham x Wolverhampton – 17h

