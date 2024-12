Torcedores ovacionam Gabigol e fazem belo mosaico do atacante

A torcida do Flamengo preparou uma surpresa para o atacante Gabigol na despedida do jogador. Afinal, o craque faz seu último jogo pelo Flamengo neste domingo (8/12) no Maracanã. Assim, antes da partida contra o Vitória, da Bahia, rubro-negros fizeram um belo mosaico no formato do gesto que Gabriel imortalizou ao comemorar os seus gols. Ou seja, os braços em posição de força , sinal de sucesso. Em determinado momento, eles também abriram um enorme cartaz, com uma montagem de momentos do ídolo e a frase que virou mantra entre os fãs: “Hoje tem gol do Gabigol”.

Do lado de fora do Maracanã, antes da partida, torcedores também mostravam cartazes em homenagem ao ídolo

E na entrada no estádio, Gabigol saudou os torcedores, em agradecimento pelo apoio, e abraçou sua família. Ele foi frio ao receber uma placa do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já que sai do clube notoriamente insatisfeito com a direção. Assim, a torcida xingou o mandatário enquanto Gabigol acenava para a galera.

Esta semana, já na reta final de sua história no Rubro-Negro, Gabigol lançou uma música destacando a sua trajetória.

Ele destacou os gols contra o River Plate e ao Atlético. A letra, aliás, também tem um mea-culpa falando dos momentos ruins e uma mensagem: “Tô indo embora e não sei se eu volto”.

Gabigol narra história dentro do Flamengo em primeira pessoa. Na segunda parte, há a versão de um torcedor que lembra os gols contra o River Plate, na Libertadores, e os diante do Atlético-MG na Copa do Brasil.

Veja a letra da música aqui.

