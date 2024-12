Vasco bate o Cuiabá e termina o Brasileirão em décimo

O Vasco terminou o ano de 2024 de maneira digna. Foi com vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo (8), em dia de rodada cheia pela última rodada do Brasileirão. Apesar de não conseguir a nona posição por conta da vitória do Cruzeiro sobre o Juventude, o Cruz-Maltino chega na décima posição, com 50 pontos.

Vegetti, matador do Gigante, anotou os dois gols do triunfo na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso (MT). Deri Lacerda descontou pelo rebaixado Cuiabá, que encerra o ano na última posição do Brasileirão.

Primeiro tempo

Lance bizarro logo aos 4′. Jadson chutou com força, Léo Jardim espalmou na trave e viu a bola ficar limpa para Derik Lacerda. O atacante tentou uma finalização ‘diferente’ e acertou a outra trave, desperdiçando uma das chances mais claras do Brasileirão.

Depois, aos 11′, foi a vez de Denílson fazer Léo Jardim trabalhar, em chute de canhota após Léo afastar mal a bola. Mas o Vasco entrou no jogo. Lançamento espetacular de Coutinho da esquerda para Puma, que chicoteou a pelota para o meio da área. Vegetti, livre, fuzilou para abrir o marcador, aos 16′.

Nove minutos mais tarde, foi a vez de Hugo Moura experimentar. Vegetti fez a parede e o camisa 25 chutou cruzado de fora da área, mas errou o alvo por pouco.

O empate saiu aos 32′ graças a uma cochilada da zaga. Clayson deu linda enfiada para Derik Lacerda, que chutou na saída de Léo Jardim. O goleiro defendeu no primeiro lance, mas não no rebote.

O Vasco, porém, queria a nona colocação. Mateus Carvalho recebeu na esquerda e inverteu de maneira incrível, deixando Vegetti na cara do gol. O artilheiro vascaíno teve calma para chutar e fazer 2 a 1 na beira do intervalo, aos 42′.

LEIA MAIS: Premier League: Chelsea vira sobre Tottenham e engata quarta vitória seguida

Segundo tempo

Felipe voltou com duas mudanças no Vasco para o segundo tempo, colocando Victor Luís e Max Dominguez a campo. O ritmo vascaíno seguia empacado na quarta marcha, com os jogadores errando passes e domínios em momentos decisivos das jogadas. Payet e Paulinho entraram e buscaram dar nova dinâmica à equipe.

O volante chegou a marcar, mas viu seu tento ser anulado. Ele arrancou após roubar a bola no meio-campo, tabelou com Vegetti e viu Victor Luís cruzar rasteiro para o próprio camisa 18 fazer. Mas, impedido, o gol não valeu. Nos acréscimos, Payet deixou o volante na cara do gol, que tentou tirar de Pasinato e parou no goleiro, com o placar insistindo em ficar no 2 a 1.

Próximos passos

O Vasco encerra sua participação em décimo lugar (50 pontos) no Brasileirão, garantindo vaga na Sul-Americana após cinco anos. Além desta competição, a equipe cruz-maltina terá novamente a Série A do Brasileiro, o Campeonato Carioca e também a Copa do Brasil. Ao Cuiabá, rebaixado pela primeira vez (na lanterna, com 30 pontos), restará a Série B em 2025. A equipe também jogará Copa do Brasil, Campeonato Mato-Grossense e Copa Verde.

CUIABÁ 1 x 2 VASCO

38ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público/Renda: Não divulgados

Data e horário: domingo, 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Railan (Matheus Alexandre, 32’/2ºT), Bruno Alves, Gabriel e Juan Tavares; Denílson (Eliel, 19’/2ºT), Max (Kauan, 38’/2ºT) e Lucas Mineiro; Jadson (Dudu, 32’/2ºT), Clayson (David Miguel, 38’/2ºT) e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Leandrinho (Victor Luís, intervalo); Jair (Sforza, 32’/2ºT), Hugo Moura (Max Dominguez, intervalo) e Mateus Carvalho; Coutinho (Paulinho, 22’/2ºT), Alex Teixeira (Payet, 12’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Felipe (interino).

Gols: Vegetti, 16’/1ºT (0-1); Derik Lacerda, 32’/1ºT (1-1); Vegetti, 42’/1ºT (1-2)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP/VAR-Fifa)

Cartões Amarelos: Max Dominguez (VAS)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.