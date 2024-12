Corinthians goleia o Grêmio e fecha ano com 9 vitórias seguidas

Na despedida do Brasileirão-2024, o Corinthians goleou o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, neste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay marcaram os tentos. O atacante Yuri Alberto, aliás, fecha 2024 como o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols (ao lado de Alerrandro, do Vitória) e do ano, com 31 bolas na rede.

De quebra, o Corinthians fecha o Brasileirão com nove vitórias seguidas, um recorde na era dos pontos corridos. Antes, vale lembrar, o Timão despachou o Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Vasco, Criciúma e Bahia. Já o Grêmio se despede de 2024 em tom melancólico, com muitos tropeços e uma vaga na Sul-Americana como “consolação”. O Timão, por sua vez, já tinha se garantido na Libertadores de 2025.

Por outro lado, a partida também será para sempre lembrada pelos gremsitas, afinal, marcou a aposentadoria do ídolo Pedro Geromel. Ele estava no Grêmio desde 2014 e conquistou 14 títulos dede então, incluindo Libertadores, Copa do Brasil e sete Campeonatos Gaúchos.

O Corinthians encerra o Brasileirão em sétimo lugar, com 56 pontos. Dessa forma, jogará a pré-Libertadores. O Grêmio, por sua vez, encerra em 14º, com 45 pontos, com uma vaga assegurada na Sul-Americana.

Timão amplamente melhor em campo

O Corinthians, mesmo já garantido na Libertadores e atuando fora de casa, dominou a partida. Assim, logo levou perigo, sobretudo pelo lado direito. Dessa forma, as melhores oportunidades saíram dos pés de Depay, Matheuzinho e Yuri Alberto. O camisa 9, aliás, teve um gol anulado pouco depois. Ainda assim, abriu o placar para o Timão. Aos 43, Matheuzinho cruzou para o centroavante, que foi derrubado por Geromel. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou a penalidade, convertida pelo corintiano. Pelo lado do Grêmio, as melhores oportunidade saíram dos pés de Diego Costa e Reinaldo.

O Grêmio começou bem melhor no segundo tempo. No entanto, Braithwaite, João Pedro e Jemerson desperdiçaram as oportunidades. O Corinthians, aliás, respondeu com Memphis Depay exigindo boa defesa do goleiro Caíque. Aos 33, Dodi e José Martínez se desentederam. Assim, ambos foram expulsos.

Na reta final, Charles, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol do Timão, aproveitando cruzamento de Romero. Ainda houve tempo de Memphis Depay anotar o último e dar números finais. Por sinal, um golaço: Alex Santana chutou, mas Caíque deu rebote. Dessa forma, Depay marcou de bicicleta.

O que está por vir

Na próxima temporada, o Grêmio disputará o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Corinthians, por sua vez, disputará o Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. O primeiro compromisso do Tricolor será visitando o Bragantino no Estadual, em 15 ou 16 de janeiro. Já o Grêmio sabe que estreará em 2025 na semana seguinte, mas ainda sem saber o adversário. Agora, vale lembrar, os jogadores dos dois times entram de férias e se reapresentarão a partir de 9 de janeiro.

GRÊMIO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro — 38ª rodada

Data: 08/12/2024 (domingo)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público e Renda: Não divulgados

Gols: Yuri Alberto, aos 43’/1ºT (0-1); Charles, aos 42’/2ºT (0-2) e Depay, aos 47’/2ºT (0-3)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel (Pepê, aos 21’/2ºT) , Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Pavón (Monsalve, aos 21’/2ºT) ; Soteldo, Braithwaite e Diego Costa (Cristaldo – Intervalo) Técnico: Renato Portaluppi

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez – Intervalo), Breno Bidon e Carillo (Alex Sandro, aos 24’/2ºT) ; Garro, Depay e Yuri Albero Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli Da Silva (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Reinaldo (GRE); Carillo (COR)

Cartões Vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.