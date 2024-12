Atlético-MG vence Athletico, se garante na Sul-Americana e rebaixa o Furacão

O Atlético-MG se safou de um vexame em 2024. Jogando na Arena MRV, mais uma vez vazia, o Galo venceu o Athletico por 1 a 0 na tarde deste domingo (08), na última rodada do Brasileirão. Rubens, aproveitando rebote de cobrança de pênalti, fez o gol, no segundo tempo.

Com o resultado, o Atético-MG terminou o campeonato na 12ª colocação, com 47 pontos, escapou do rebaixamento e garantiu vaga na Sul-Americana. Já o Athletico, por conta da vitória do Bragantino, terminou com 42 pontos e foi rebaixado para a Série B no ano do seu centenário.

Primeiro tempo sem emoções

A partida começou com o Galo indo para cima. O Athletico optou por uma postura mais defensiva e o time da casa esteve mais no ataque. Entretanto, a única grande chance foi logo nos primeiros minutos, quando Rubens aproveitou bobeira da defesa, arrancou, invadiu a área e parou em defesa de Mycael. Com os resultados da rodada, o Furacão se soltou mais, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Everson. A única boa oportunidade foi em cabeçada de Cannobio, que cabeceou, sem direção, por cima do gol.

Mycael brilha, mas não salva

No segundo tempo a dinâmica do jogo não mudou. O Galo ficava com a bola, porém, chegou mais no ataque. Mycael voltou a trabalhar em cobrança de escanteio fechada de Scarpa e em arremate de fora da área do meia. Depois, Hulk soltou uma bomba de longe, o goleiro do Furacão voou para dar um tapa e ainda contou com o travessão.

O Athletico voltou a crescer no jogo e teve uma grande oportunidade. Erick cobrou escanteio e Pablo cabeceou na trave. No lance seguinte, Erick perdeu na corrida e derrubou Rubens na área. Pênalti, que Hulkc cobrou, Mycael pegou, mas Rubens marcou no rebote. Na busca da permanência, o Furacão precisava um gol e só teve uma chance, com Nikão, que parou em Ede

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETICO

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: domingo, 08/12/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gol: Rubens, 36’/2ºT (1-0)

Atlético-MG: Everson; Saravia (Igor Rabelo, 41’/2ºT) , Battaglia, Alonso e Arana; Rubens (36’/2ºT), Alan Franco, Fausto Vera (Lyanco, 29’/2ºT) e Scarpa; Deyverson (Alisson, 29’/2ºT) e Hulk (Vargas, 41’/2ºT). Técnico: Lucas Gonçalves.

Athletico: Mycael; Léo Godoy (Nikão, 16’/2ºT), Thiago Heleno, Lucas Belezi e Esquivel (Fernando, 32’/2ºT); Erick (Christian, 16’/2ºT), Fernandinho (João Cruz, 42’/2ºT) e Felipinho (Emersonn, 16’/2ºT); Cannobio, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho Gonzalez.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Everson, Palacios e Igor Gomes (CAM); Cannobio, Fernandinho e Thiago Heleno (CAP)

