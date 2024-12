Serna decide, Fluminense vence Palmeiras fora de casa e escapa do rebaixamento

O Fluminense não se intimidou no Allianz Parque e venceu por 1 a 0 o Palmeiras neste domingo (8), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Serna, ainda no primeiro tempo, anotou o gol solitário na capital paulista. Enquanto os donos da casa viram o título nacional ficar com o Botafogo, os visitantes alegraram seus torcedors, escapando do risco de rebaixamento.

Com o resultado, o Verdão fechou a competição com 73 pontos, na vice-liderança. Já os tricolores chegaram aos 46 somados, ficando em 13º lugar, com vaga assegurada na Sul-Americana do ano que vem.

Primeiro tempo

Os anfitriões entraram em campo aparentemente já conformados com a perda do título. Assim, quando tiveram oportunidades de atacar, abusaram de erros. O time buscou se impor no talento de Estêvão e em cobranças de falta de Veiga, mas sem sucesso. O Fluminense, por sua vez, se sentiu confortável e trocou passes na intermediária em busca de espaços. A opção do técnico Mano Menezes em manter Nonato na equipe com Ganso no banco, funcionou. Afinal, foi ele quem deu passe aos 36 minutos para Serna, que cortou a marcação de Murilo e Vanderlan antes de chutar no canto de Weverton para abrir o placar. Faltou ao Verdão acelerar o jogo no meio-campo diante de uma marcação bem encaixada do adversário.

Segundo tempo

No intervalo, o torcedor cobrou ao menos uma despedida digna no Allianz. Mas o Palmeiras não apresentou um bom futebol em seus domínios e, embora tenha pressionado, viu o setor defensivo do Fluminense funcionar. Vanderlan chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado corretamente por impedimento, já que Dudu – um dos que entraram na etapa final – voltou da posição irregular em que estava para participar do lance. Já na reta final, o Tricolor quase ampliou com Lima e Keno. Mas Weverton se saiu melhor. Diante do atacante do Flu, o goleiro saiu bem da meta, evitando uma derrota por um placar maior. Ao apito final, ouviram-se vaias da torcida palestrina.

PALMEIRAS 0X1 FLUMINENSE

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 8/12/2024 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público e Renda: 34.571 presentes / R$ 3.522.940,16

Gol: Serna, 36’/1ºT (0-1)

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Marcos Rocha, 21’/2ºT), Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan (Caio Paulista, 21’/2ºT); Aníbal Moreno (Dudu, intervalo), Richard Ríos, Raphael Veiga (Rony, 25’/2ºT) e Maurício (Marcos Rocha, 21’/2ºT); Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato (Manoel, 29’/2ºT) e Lima; Serna (Keno, 38’/2ºT), Arias e Germán Cano (Kauã Elias, 12’/2ºT) . Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior De Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões Amarelos: – (PAL); Lima, Cano (FLU)

Cartão Vermelho: –

