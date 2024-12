Bahia vence Atlético Goianiense e garante vaga na pré-Libertadores

O Bahia conquistou o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, neste domingo (08), na Arena Fonte Nova, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço teve uma postura bastante ofensiva, principalmente no primeiro tempo ao sufocar o Dragão e Thaciano abriu o placar. Na etapa complementar, a equipe nordestina fechou o resultado positivo com pênalti convertido por Lucho Rodríguez. Assim, com o triunfo, o Bahia garantiu a vaga na pré-Libertadores, pois encerrou sua participação na Série A na oitava colocação, com 53 pontos.

Bahia sufoca Dragão

O Atlético Goianiense levou susto com Derek, que passou por dois adversários, invadiu a área, ficou cara a cara com Danilo Fernandes, mas pecou no momento do chute e desperdiçou ótima oportunidade. Ademir ficou com sobra dentro da área dos visitantes. Thaciano manteve a insistência, depois de jogada em que estava impedido, assim como o seu companheiro Ademir. O camisa 16 do Bahia venceu disputa de bola com o zagueiro Adriano Martins. A bola ficou para Lucho Rodriguez e o uruguaio tentou deslocar o goleiro Ronaldo. Entretanto, perde gol incrível ao finalizar para fora. A ansiedade dos donos da casa seguiu atrapalhando para abrir o placar. Dessa vez, Ademir não aproveitou. O camisa 7 tentou um toque por cima do arqueiro adversário, que foi encoberto, mas a bola saiu por cima.

O Bahia continuou pressionando. Lucho Rodriguez tentou jogada individual, a defesa do Dragão interveio e a bola sobrou para Ademir. Ele buscou o chute, mas carimbou o oponente. Posteriormente, Thaciano fez cruzamento pelo lado direito, o atacante uruguaio tentou se esticar para chegar na bola. Ronaldo se jogou e salvou o Atlético Goianiense. Os visitantes buscaram surpreender o Esquadrão de Aço, depois de lance pela esquerda Rhaldney ficou com o rebote, mas finalizou mal.

Paciência foi trunfo baiano

Na sequência, em uma confusão na área dos donos da casa, em dividida na área, Danilo Fernandes falhou e a sobra ficou com o atacante do Dragão. Porém, o impedimento foi assinalado. Aos 31 minutos, Ronaldo interveio novamente, Ademir surgiu como elemento surpresa dentro da área e atento no lance, o goleiro impediu o gol. Depois, o arqueiro erra na saída de bola. Thaciano fica com a posse e toca para Lucho Rodriguez, mas a finalização vai na mão de Ronaldo.

A postura ofensiva do Bahia continua e Gabriel Xavier carimba a trave em cabeçada, depois de vencer disputa aérea no meio da zaga. De forma inesperada Thaciano buscou emendar uma bicicleta, mas errou o tempo de bola. A paciência do Esquadrão de Aço foi premiada aos 40 minutos. Ademir fez jogada pela direita e cruzou na área. A bola passa por Adriano Martins e Thaciano cabeceia com força, o goleiro Ronaldo até tocou a bola, mas não evitou o gol.

Pênalti e vaga na Libertadores

Aos cinco minutos, Ademir buscou o passe, mas a bola carimbou Gilberto e marcou lance inusitado. Em seguida, os visitantes quase empataram. Roni arriscou finalização de fora da área e Alix Vinicius fica com a bola. O defensor chuta colocado. Danilo Fernandes pulou e fez grande defesa para salvar os nordestinos. Lucho Rodriguez tentou lance individual entre dois oponentes, é derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O uruguaio converteu com extrema categoria, ao deslocar Ronaldo e deixou o Esquadrão de Aço em situação confortável.

Desatento, Lacava entrega bola de presente para Ademir ao falhar na entrada da área. O camisa 7 acertou um chutaço e o goleiro do Atlético Goianiense encontrou uma solução e impediu o terceiro gol. Na sequência, Alejo Cruz tenta surpreender, bate falta direto próxima a linha de fundo e obriga Danilo Fernandes a tirar de soco. Na reta final, Janderson buscou diminuir a desvantagem com um chute forte de fora da área, mas a bola sai perto do gol de Danilo Fernandes. Em jogada ensaiada, o Atletico Goianiense recebe bola do escanteio e finaliza de primeira. A bola passa perto da trave. Maguinho quase conseguiu marcar o gol de honra, mas Danilo Fernandes fez intervenção cirúrgica.

BAHIA 2X0 ATLÉTICO-GO

38ª rodada do Brasileirão-2024

Data: domingo, 08/12/2024.

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 48.476 pessoas

BAHIA: Danilo Fernades; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo, 21’/2ºT), Jean Lucas (Yago Felipe, 33’/2ºT), Thaciano (Biel, 21’/2ºT), Everton Ribeiro (Cauly, 24’/2ºT); Ademir (Everaldo, 24’/2ºT) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins (Pedro Henrique, 14’/2ºT), Alix Vinicius, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Luiz Gustavo, 14’/2ºT), Roni, Rhaldney (Lacava, Intervalo), Shaylon (Janderson, 21’/1ºT), Alejo Cruz e Derek (Hurtado, 30’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes.

Gols: Thaciano, 40’/1ºT (1-0); Lucho Rodríguez, 12’/2ºT (2-0)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Acevedo e Yago Felipe (BAH); Gonzalo Freitas (ACG)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.