Italiano: Lazio vence Napoli e acirra briga pela liderança

A briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Italiano está acirrada. Neste domingo (8), a Lazio venceu o vice-líder Napoli por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 15ª rodada do Calcio. Gustav Isaksen balançou a rede na reta final da partida e confirmou a vitória fora de casa.

Dessa maneira, a Lazio se recuperou da derrota para o Parma na última rodada e voltou ao caminho das vitórias. A equipe chegou aos 31 pontos, na 5ª posição, com apenas três a menos que a líder Atalanta.

Por outro lado, o Napoli segue com 32 pontos, na vice-liderança, e viu a Atalanta assumir a ponta com 34, após vitória sobre o Milan nesta 15ª rodada.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta-feira (6/12)

Inter de Milão 3×1 Parma

Sábado (7/12)

Roma 4×1 Lecce

Atalanta 2×1 Milan

Genoa 0x0 Torino

Juventus 2×2 Bologna

Domingo (8/12)

Fiorentina 1×0 Cagliari

Verona 1×4 Empoli

Venezia 2×2 Como

Napoli 0x1 Lazio

Segunda-feira (9/12)

Monza x Udinese

