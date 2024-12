Artur Jorge destaca mentalidade do Botafogo: ‘Não há história sem coragem’

Comandante da temporada histórica do Botafogo, o técnico Artur Jorge elogiou os jogadores alvinegros após a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, que garantiu o tricampeonato brasileiro. O treinador português afirmou que aceitou o desafio de assumir o time com objetivo de lutar por todos os títulos possíveis.

“Não posso dizer que quando cheguei vinha com a convicção de ganhar o Brasileirão e a Libertadores, viríamos para lutar por tudo e pela Copa (do Brasil). Para lutar. Mas é muito bom o que estou vivendo. É um ano extraordinário. Já disse aos meus jogadores: não há história sem coragem. Fomos uma equipe de grande coragem”, afirmou o técnico ao “Sportv”.

O grande trabalho à frente do Botafogo fez outros clubes se interessarem pelo trabalho de Artur Jorge. Afinal, ele já recebe sondagens para treinar outras equipes, até do futebol brasileiro. O técnico, contudo, garante que a sua realidade é o Glorioso.

“Nessa altura, o que eu posso dizer é que estou muito feliz no Botafogo. A partir daqui podemos pensar no que quer que seja, só quero desfrutar. Aquilo que hoje é minha realidade é o Botafogo. É um Botafogo campeão. Botafogo campeão do Brasil e das América”, declarou.

Agora, Botafogo volta o foco para a disputa da Copa Intercontinental. Na próxima quarta-feira (11), a equipe encara o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição. Se avançar, encara o Al-Ahly, do Egito, na semifinal.

