Yuri Alberto encerra ano como artilheiro do Brasil

O atacante Yuri Alberto certamente olhará sempre com carinho para a temporada de 2024. Afinal, ele encerra o ano com 31 gols, o que o fez desempatar com Pedro e ser o grande goleador do Brasil no ano. O tento decisivo, aliás, veio neste domingo (8), afinal, ele marcou o gol que abriu a goleada por 3 a 0 sobre o Grêmio.

Yuri, aliás, também termina o ano como o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro do Vitória. Dessa forma, o camisa 9 encerra a temporada com uma grande redenção, afinal, a começou sob muitas críticas

“Foram muitas coisas, muito aprendizado, um ano de muito amadurecimento. É só agradecer a quem me deu suporte, agradecer a Deus que manteve firme nesses momentos todos.. Gratidão por esse ano que passou”, começou Yuri Alberto.

Dessa forma, Yuri é apenas o segundo artilheiro de um Brasileirão pelo Corinthians. O primeiro, vale lembrar, foi Jô, em 2017. Este, inclusive, é o maior goleador do Timão no Século XXI, com 65 gols. O atual camisa 9 já tem 57. Assim, pode ultrapassar em breve.