Bastos e Barboza comemoram título brasileiro: ‘Entramos para a história’

Eleito os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, Bastos e Barboza celebraram, e muito, o título do Botafogo. Os dois ficaram fora do duelo contra o São Paulo neste domingo (8/12), no Nilton Santos, mas estiveram presentes na festa após o apito final. Em entrevista após o embate, a dupla falou em ”entrar para a história” do Glorioso com mais uma conquista.

“Incrível. Sonhamos com isso. Falei com Bastos, entramos para a história, ficamos livros, vão lembrar de nós. Essa equipe brigou, lutou, pouca gente acreditou, mas foi forte. Hoje, duas taças são nossas”, disse Barboza.

“Isso mostra que trabalho supera tudo. Temos grupo muito trabalhador, é motivo de orgulho. Não dá para descrever, entramos na história do clube, só foi possível porque trabalhamos muito. Não há outro caminho se não for o trabalho. Estamos muito felizes por isso. Tenho que melhorar dia após dia, recuperar bem para voltar o mais rápido possível para ajudar o Botafogo. Quero voltar o mais rápido possível, tenho que respeitar o processo de recuperação. Quando estiver pronto, estarei à disposição do treinador”, completou Bastos.

Bastos e Barboza ficaram fora da partida contra o São Paulo. O argentino estava cumprindo suspensão. Já Bastos se recupera de lesão muscular e está entregue ao departamento médico. Aliás, o angolano corre contra o tempo para reforçar o Botafogo na disputa do Intercontinental, ainda no mês de dezembro.

O Glorioso volta a campo já na próxima quarta-feira (11/12), quando enfrenta o Pachuca, do México, pelas quartas de final da Copa Intercontinental. O duelo acontece às 14h, no Estádio 974, no Qatar.

