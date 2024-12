Textor se surpreende com ascensão do Botafogo e promete conversa com Artur Jorge

A SAF do Botafogo foi adquirida em 2022 e, dois anos depois, o clube é campeão da Libertadores e do Brasileirão. Projeto que começou quando o Glorioso acabava de retornar para à Série A e teve um nome de extrema importância nesta reestruturação: John Textor.

Após a conquista do Brasileiro neste domingo (8/12), o americano admitiu que tinha ambições, mas não esperava uma ascensão do Botafogo tão rápido.

“Não (esperava em três anos conquistar esses títulos). Você faz os discursos, que supostamente deveriam ser motivacionais, para o seu staff de que você vai ganhar campeonatos, que você vai continuar no topo da divisão, então você vai para a Copa Sul-Americana, depois para a Libertadores, aí você tenta brigar pelo título. Você acredita nas suas ambições e nos seus objetivos. É importante você definir esses objetivos, mas eu não posso dizer que realmente acreditava. Você ter ambição não significa necessariamente saber. É muito especial quando finalmente acontece. E aconteceu muito mais cedo do que a gente esperava. Estamos muito animados com isso”, disse Textor. que prosseguiu.

“Obrigado (aos torcedores) por confiar em mim. Tentarei não chorar de novo. Obrigado ao presidente Montenegro, a Durcésio e todo mundo que acreditou no projeto. Acho que foi muito importante que o governo tenha criado o programa de SAF. Uma ideia moderna. Muitos clubes aderiram, outros não precisam porque alguns clubes sociais são dirigidos muito bem. Acho que nós temos uma grande marca aqui no Brasil, e aos torcedores do Botafogo vamos lutar para estar entre os três, quatro primeiros pelo resto das nossas vidas. Se pudermos lutar no topo da liga, poderemos ganhar outros títulos”, completou.

Textor quer Artur Jorge no Botafogo em 2025

Logo após o apito final contra o São Paulo, no Nilton Santos, John Textor já começou a trabalhar. O empresário falou que vai fazer de tudo para Artur Jorge permanecer no Botafogo e prometeu uma conversa franca com o treinador.

“Para ser um dos escolhidos, é sobre família. Não é sobre dinheiro. Todo mundo vai vir atrás dele, atrás dos nossos jogadores. Disse antes, podem vir atrás das cozinheiras, pois elas são incríveis, do staff, dos médicos, fisioterapeutas, do pessoal do marketing, da contabilidade, todo mundo quer as pessoas do Botafogo agora, temos que manter a família junta agora. Sobre o nosso técnico, ele está sob contrato, tem um bônus incrível, não acho que a cabeça dele seja sobre dinheiro. Se você é escolhido, é sobre família. Agora, que tudo terminou, vamos conversar, como sempre falamos, diretamente, cara a cara, vamos resolver”, contou o americano.

De olho no Mundial

Por fim, Textor falou do Mundial que o Botafogo vai disputar ainda em 2024 e também no ano que vem. Aliás, o empresário também espera que as competições ajude a valorizar a marca do clube no mundo todo.

“Gosto da escolha de palavras, porque aqui nós tratamos tudo passo a passo. Sei que as pessoas estão sonhando uma vitória sobre o Real Madrid, mas nós temos que pensar primeiro em ganhar de um clube mexicano (Pachuca), eles jogam muito bem no México, teremos o Pachuca, estaremos cansados, muitas festas. Teremos que estar prontos, vencer esse jogo. Estava no sorteio do Mundial de Clubes rezando para cair no grupo do PSG e poder encarar os melhores, como PSG e o Atlético de Madri, em Los Angeles, onde podemos exportar essa marca do futebol brasileiro para os EUA, mostrar o que fazemos aqui no Brasil, é uma grande oportunidade”, finalizou.

