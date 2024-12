Após nove vitórias, Díaz quer Timão ‘pensando grande’

Após comandar o Corinthians em nove vitórias seguidas nesta reta final de Brasileirão, o treinador Ramón Díaz quer ver o Timão com outra mentalidade. Em entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Grêmio, o argentino pediu que o Alvinegro não normalize lutar contra o rebaixamento na competição.

O Corinthains terminou o Brasileirão em sétimo lugar, garantido na Libertadores do ano que vem, é verdade. No entanto, tal classificação veio muito por conta da campanha atípica na reta final, quando venceu nove vezes seguidas. Além disso, o Timão ficou na zona de rebaixamento em praticamente metade do campeonato. Agora, pede Díaz, isso tem que ficar para trás.

” O Corinthians tem que pensar e mudar de mentalidade, não tem que jogar mais pelo rebaixamento, nunca mais. É um grande clube e tem uma das melhores torcidas do Brasil. Tem que pensar grande, pensar em conseguir coisas importantes. Tivemos duas semifinais, no ano que vem temos que apontar para brigar por coisas importantes”, comentou Díaz.

Aliás, o treinador argentino mostrou muita gratidão à torcida do Corinthians, que apoiou o clube incondicionalmente. Assim, foi fundamental para a arrancada do Alvinegro no Brasileirão. O comandante destacou que o time e os torcedores se uniram de uma forma importante.

” Foi muito importante (o apoio da torcida) para sair do momento difícil que estava o Corinthians. É importante que os torcedores, os jogadores, o clube e os dirigentes viraram uma coisa só para sair desta situação. Sabemos que os torcedores são muito importantes pelo apoio, pela forma como nos acompanham, e como o jogador se sente protegido por este torcedor apaixonado. O futebol é assim, tem que acreditar, ter determinação. Estamos felizes com o torcedor e agora os vemos felizes, porque o grupo de jogadores deu uma satisfação enorme”, concluiu Díaz.