Veja a premiação de seu time no Brasileirão-2024

Com o fim do Brasileirão neste domingo (8/12), ficou definido também quanto cada clube levará para casa de premiação da CBF com relação à sua colocação na tabela. Assim, a maior fatia fica com o Botafogo, o campeão: R$ 48,1 milhões. Já o vice Palmeiras leva R$ 45,7 milhões. Em seguida, o terceiro colocado, Flamengo, recebe R$ 43,3 milhões.

Veja abaixo quanto o seu time ganhou, levando em consideração que a CBF premia os times do 1º ao 16º lugares, ou seja, os quatro rebaixados nada ganham.

Premiação do Brasileirão 2024

Botafogo campeão – R$ 48,1 milhões

Palmeiras vice-campeão – R$ 45,7 milhões

3º lugar – Flamengo – R$ 43,3 milhões

4º lugar – Fortaleza – R$ 40,8 milhões

5º lugar – Internacional – R$ 38,5 milhões

6º lugar – São Paulo – R$ 36,1 milhões

7º lugar – Corinthians – R$ 33,7 milhões

8º lugar – Bahia – R$ 31,3 milhões

9º lugar – Cruzeiro – R$ 28,8 milhões

10º lugar – Vasco – R$ 26,4 milhões

11º lugar – Vitória – R$ 20,7 milhões

12º lugar – Atlético-MG – R$ 19,2 milhões

13º lugar – Fluminense – R$ 17,8 milhões

14º lugar – Grêmio – R$ 17,3 milhões

15º lugar – Juventude – R$ 16,8 milhões

16º lugar – Bragantino – R$ 16,3 milhões

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.