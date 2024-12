Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito o craque do Brasileirão

O Botafogo dominou o Brasileirão de 2024. O Glorioso foi o melhor time dos turnos e terminou campeão com 79 pontos. Assim, os jogadores dominaram a Seleção do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou neste domingo (8) o time ideal da temporada com cinco alvinegros, além de Luiz Henrique como melhor jogador e Artur Jorge como melhor treinador.

Botafogo campeão! Veja a tabela final do Brasileirão

O grande destaque é o atacante Luiz Henrique, eleito o craque do Brasileirão. Segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, o jogador contribuiu com sete gols e três assistências em 35 jogos disputados na campanha do título. Assim, foi o melhor jogador. O goleiro John, os zagueiros Barboza e Bastos, e o meia Marlon Freitas também foram premiados.

Já o técnico Artur Jorge foi eleito o melhor treinador do Brasileirão. O português, de 52 anos, fez o Botafogo conquistar o turno e o returno. Portanto, a campanha alvinegra teve o terceiro melhor ataque e a melhor defesa do campeonato, além de ser o segundo melhor mandante e o melhor visitante da competição.

Veja abaixo as premiações do Brasileirão:

Seleção do Brasileirão 2024: John (Botafogo); Wesley (Flamengo), Barboza (Botafogo), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Gerson (Flamengo), Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional); Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo).

Melhor técnico: Artur Jorge (Botafogo)

Melhor jogador: Luiz Henrique (Botafogo)

Revelação: Estêvão (Palmeiras)

Craque da Galera: Garro (Corinthians)

Artilheiros: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)

