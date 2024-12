Luiz Henrique projeta Intercontinental e possível duelo com Real Madrid

Após a conquista do Brasileirão e da Libertadores, o Botafogo ainda não encerra 2024 e mira outra competição: o Intercontinental. O Glorioso estreia no torneio nesta quarta-feira (11/12), contra o Pachuca, do México. Contudo, o torcedor já projeta um possível embate contra o Real Madrid. Até mesmo Luiz Henrique.

O atacante projetou o Intercontinental após levantar a taça de campeão brasileiro e disse que, se o Botafogo enfrentar o Real Madrid, vai encarar ”como se fosse um adversário do Brasil”.

“Sim, vamos encarar como se fosse qualquer time que fosse aqui do Brasil. Esse time quando entra em campo, a gente quer ganhar, não importa se é o Real Madrid. Queremos entrar para a história do Botafogo, por isso vamos lutar contra eles”, disse Luiz Henrique, que prosseguiu.

“Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Muitos duvidaram de nós. Era difícil ganhar a Libertadores e o Brasileiro, mas como esse grupo é uma família, mostramos isso dentro de campo. Contra o Real Madrid vai ser difícil, mas vamos dar a vida para sair vitoriosos”, completou.

A Copa Intercontinental está em andamento desde setembro. Começou com a participação de equipes da África, Ásia e Pacífico. A competição é diferente do novo Mundial De Clubes, que será organizado a cada quatro anos, e cuja primeira edição, em 2025, nos Estados Unidos, terá 32 times participantes.

O Botafogo encara o Pachuca, do México, pelas quartas de final da competição. Se avançar, encara o Al-Ahly, do Egito, na semifinal. Se vencer os africanos, vai encarar o Real Madrid na final.

