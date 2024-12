Mano agradece e fala sobre permanência no Fluminense em 2025: ‘Vamos conversar’

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense bateu o Palmeiras por 1 a 0, em pleno Allianz Parque, e garantiu a permanência na primeira divisão. Logo após a partida, o técnico Mano Menezes falou se irá continuar no clube para 2025, mas foi cauteloso na resposta e afirmou que irá conversar com a diretoria nos próximos dias.

“Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar em um lugar onde não queiram que eu fique. Não tratamos sobre o assunto. Fizemos um contrato prévio, quando eu assumi o Fluminense, que tinha algumas cláusulas. Mas mesmo com cláusulas, sou sempre muito aberto para sentarmos novamente e fazermos a coisa certa, como tem que ser. Vamos fazer isso nos próximos dias, nas próximas horas”, disse.

“Fui muito bem recebido. Muito bem recebido no Fluminense. As pessoas me ajudaram muito, a gente passava por essa ponte, que era longa, de um jeito de jogar completamente diferente para o jeito que eu armo as minhas equipes tradicionalmente, porque acredito que essa é a maneira que vejo o futebol. Mas essa ponte era longa, né?”, explicou. Mano, acrescentando:

“Era muito difícil. Eu, quando aceitei o convite, recebi umas 100 ligações dos meus amigos dizendo que eu estava louco. Mas o Fluminense me fez aceitar, realmente, pela qualidade do elenco que eu via e por tudo que eu acreditava que a gente podia fazer. Foi meio arriscado mesmo, mas os treinadores vivem de desafios, vivem de estar preparados. Alguns jogadores que subiram da base, que eu vejo muito talento, mas muito mesmo, e não é pouco não. E acho que nós podemos integrar esses jogadores rapidamente”, relembrou.

Agradecimento nas redes sociais

O comandante tricolor usou suas redes sociais para agradecer a comissão técnica, jogadores e todos que fizeram parte da campanha de recuperação do Fluminense no Brasileirão. Na coletiva de imprensa, ele relembrou que assumiu a equipe com apenas seis pontos e conseguiu a permanência.

“Meu muito obrigado a cada um de vocês. Ninguém faz nada sozinho. Nem sempre esses rostos aparecem nas imagens oficiais, mas eles estão junto e comprometidos, todos os dias. Ombro no ombro, peito aberto, cabeça erguida. Missão cumprida! Meu respeito e agradecimento a todos vocês!”, publicou.

