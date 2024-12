Jairzinho veste o Manequinho. Tradição é tradição no Botafogo!

Na manhã desta segunda-feira (9/12), o Botafogo, na sede de General Severiano, realizou um evento muito tradicional. Sempre que o time é campeão, veste-se a camisa do Glorioso no Manequinho, símbolo adotado pelo clube desde os anos 50. Desta vez, foi Jairzinho, o Furacão da Copa de 79 e ídolo histórico, quem teve a honra de vestir a estátua.

“O Botafogo é uma realidade, é campeoníssimo. Tem uma organização fantástica e são os jogadores e o técnico que levaram o Botafogo ao sucesso. Artur Jorge está de parabéns por ter a visão de encontrar as peças que levaram o Botafogo ao sucesso”, disse Jairzinho, que agora espera sucesso do Alvinegro no Qatar.

“Agora é ter uma boa preparação. O time ganhou agora o Brasileiro, vai ter um descanso e uma preparação para dar seguimento a este sucesso, seguindo com a série de vitórias que eu não sei quando vai parar”

Manequinho e o Botafogo

O Manequinho – que é réplica e homenagem ao Mannekin Pis, que fica em Bruxelas, na Bélgica – tornou-se um símbolo para a torcida do Botafogo. A pequena estátua, criada em 1908, ficava no Centro. Mas desde 1927 passou a se localizar na Praia de Botafogo, próximo de onde ficavam a sede social e a sede náutica do Botafogo. Desde o fim dos anos 50, virou costume a torcida do Glorioso vestir a camisa do clube no Manequinho a cada título conquistado. Após a demolição da sede social para a construção de um prédio empresarial, a estátua foi transferida para General Severiano. E a tradição segue. Talvez na próxima semana o Manequinho pode voltar a ganhar uma nova camisa.

