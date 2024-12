Título do LA Galaxy na MLS coroa temporada de Gabriel Pec: ‘Melhor ano da minha carreira’

O Los Angeles Galaxy bateu o New York Red Bulls por 2 a 1, no sábado (7), e conquistou o hexacampeonato da Major League Soccer (MLS). Nesse sentido, o título coroou a temporada de Gabriel Pec, ex-Vasco, que se destacou com ótimas atuações e recebeu o prêmio de contratação do ano na competição.

“Sentimento inexplicável conquistar o título da liga logo na minha primeira temporada. É um momento de muita felicidade e emoção por tudo que vivi aqui nesse ano. Individualmente foi o melhor ano da minha carreira, mas o mais importante era a conquista coletiva, o título. 10 anos que o clube não conquistava o título da liga, então me sinto orgulhoso de fazer parte desta história, de tudo que construímos esse ano”, disse.

Em janeiro, o jogador chegou ao clube e rapidamente encantou os torcedores. Ao longo da temporada, Pec foi o autor de 19 gols e 15 assistências na campanha do Galaxy. Além disso, foi considerado o melhor estreante de 2024 em votação.

Ele também se tornou o jogador mais jovem na história do Galaxy a ter pelo menos 30 contribuições de gol. No momento, inclusive, o atleta tem despertado o interesse de clubes europeus, como Liverpool e Arsenal, segundo a imprensa inglesa. Além de Newcastle, Atlético de Madrid e Inter de Milão, que também estariam monitorando a situação do jogador.

“Nesse momento estou pensando em comemorar e aproveitar com a minha família. Essas questões deixo pro meu staff. Estou muito feliz no LA Galaxy e deixo meu futuro nas mãos de Deus, pois ele sabe o que faz. É um momento de alegria e de celebração agora”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.