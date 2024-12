Atlético troca Adidas por Nike 

O Atlético oficializou a troca de fornecedora de materiais esportivos e passará a contar com a Nike em breve. A empresa será responsável pela produção das peças do clube.

A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a divulgar a informação. O novo contrato, no entanto, só entrará em vigor a partir de 2026. Afinal, o clube tem acordo com a Adidas até dezembro de 2025.

Pelo contrato com a Nike, o Galo terá direito a 25% de royalties e receberá 35 mil peças por ano, um número superior ao estabelecido no contrato com a Adidas.

Além disso, o clube mineiro garantiu um aporte de R$ 4 milhões para montar uma nova loja, além de espaço para exposição dos produtos em lojas da Nike fora do Brasil.

