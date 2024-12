Nani, ex-Manchester United, anuncia aposentadoria do futebol

O português Nani, de 38 anos, anunciou que irá pendurar as chuteiras do futebol profissional, após 19 anos dedicados ao esporte. Sendo assim, o ex-jogador do Manchester United e da seleção portuguesa ao lado de Cristiano Ronaldo, informou que chegou a hora de se despedir e citou as “lembranças incríveis” da carreira.

Dessa forma, na mensagem, o atleta agradeceu as pessoas que apoiaram sua trajetória no futebol profissional. Na mensagem, o ex-jogador não deixou claro se irá seguir no esporte, mas terminou a carta dizendo que irá focar em novos objetivos: “vejo vocês em breve”.

“Chegou a hora de dizer adeus, decidi encerrar minha carreira como jogador profissional. Foi uma jornada incrível e eu queria agradecer a cada pessoa que me ajudou e me apoiou nos altos e baixos durante uma carreira que durou mais de 20 anos e me deu tantas memórias inesquecíveis. Hora de virar uma nova página e focar em novos objetivos e sonhos. Vejo vocês em breve!”, disse.

Nascido em Amadora, em Portugal, Nani, revelado pelo Sporting, chegou ao Manchester United por 25,5 milhões de euros em 2007, para atuar ao lado do compatriota Cristiano Ronaldo. Nos Red Devils, o ex-atleta permaneceu por oito temporadas, com 41 gols e 71 assistências em 230 partidas pelo clube. Ao todo, foram 12 taças, inclusive a Champions League em 2007/08 e quatro edições de Premier League.

Por fim, passou por outros clubes europeus, como Valencia, Lazio e Fenerbahce. Além disso, defendeu as cores do Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor e do Estrela Amadora, clube de sua cidade natal. Na carreira, ele teve 616 jogos disputados, com 128 gols marcados e 142 assistências.