Fluminense divulga inscritos para a Copinha-2025

O Fluminense divulgou nesta segunda-feira (9) a lista dos jogadores que disputarão a Copinha-2025. Ao todo, 30 atletas nascidos entre 2004 e 2008 constam na lista. Dessa forma, jogadores de 16 a 20 anos defenderão o clube no torneio, que começa em menos de um mês.

A equipe do técnico Rômulo Rodriguez faz parte do Grupo 10, sediado em Lins (SP), e estreia no dia 3 de janeiro (sexta-feira), às 19h (de Brasília), contra a Inter de Limeira-SP. Os Moleques de Xerém jogam a primeira rodada como mandante, aliás.

Depois, então, o Tricolor enfrenta Coimbra-MG e Linense-SP, nos dias 6 e 9, às 18h30 e 19h, respectivamente, como visitante. Todos os jogos serão realizados no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, e terão transmissão ao vivo. Esta, aliás, será a 46ª participação do Fluminense, que soma cinco títulos: 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. O Flu ainda foi vice-campeão em 1979 e 2012, totalizando, dessa forma, sete decisões.

Confira a lista

Agora, por posição:

Goleiros

Antônio Carlos, Gustavo Félix e Kevyn Vinícius.

Laterais

Júlio Fidelis, Léo Jance, Miguel Sampaio e Vagno.

Zagueiros

Gorgulho, Gustavo Cintra, Janderson e Loiola.

Volantes/Meias

Davi Melo, Dohmann, Fabinho, Gabriel Renan, Isaque, Luis Fernando, Matheus Pedro, Natan, Riquelme Felipe, Thiago Henrique, Victor Kauan, Wallace Davi.

Atacantes

Arthur Henrique, Enzo, Isac Martins, João Lourenço, Kelwin, Keven Samuel e Wesley Natã.

