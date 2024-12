Bola de Prata: Estêvão leva a Bola de Ouro; veja todos os vencedores

O tradicional prêmio Bola de Prata do Brasileiro, criação da revista Placar em 1970, mas desde 2016 organizado pela ESPN, anunciou os vencedores nesta 2ª feira (9/12). Estêvão, do Palmeiras, foi o grande vencedor. Afinal, ganhou a Bola de Ouro. Assim, com 17 anos se tornou o mais jovem a levar o prêmio máximo, superando o recorde que era de outro jogador do Verdão: Gabriel Jesus. Estêvão ainda ganhou as Bolas de Prata de revelação e de melhor atacante (este juntamente com Luiz Henrique). A corintiana Vic Albuquerque foi a Bola de Ouro feminina (e também a melhor atacante).

Como ocorreu no prêmio da CBF, o Botafogo foi o mais premiado. Afinal, teve Arthur Jorge (técnico), John (goleiro), Bastos (zagueiro), Marlon Freitas (volante), Savarino (apoiador) e Luiz Henrique (atacante) como premiados. Contudo, como o Botafogo estava em trânsito para o Qatar, os premiados do Glorioso enviaram vídeos que eram apresentados por um inusitado homem com “cabeça de TV”.

Paulistas imperam no feminino

No feminino, quem reinou foi o Corinthians. Afinal, além da Bola de Ouro e da Bola de Prata de atacante para Vic Albuquerque, levou melhor técnico (Lucas Piccinato), zagueira (Daniela Árias), Duda Sampaio (meias) e Gabi Portilho (atacante). Mas o Palmeiras esteve bem representado com Amanda Gutierres: artilheira e uma das melhores atacantes. Além disso, destaque para a Ferroviária, com prêmios para Kati, Luana Sartório e Mikaele.

BOLA DE OURO

Masculino: Estevão (Palmeiras)

Feminino: Vic Albuquerque (Corinthians)

Premiados da Bola de Prata

Revelação

Masculino: Estêvão (Palmeiras)

Feminino: Letícia Monteiro (Internacional)

Melhores goleiro e goleira

Feminino: Carlinha (São Paulo)

Masculino: John (Botafogo)

Melhores laterais

Feminino: Kati (Ferroviária) e Tamires (Corinthians)

Masculino: William (Cruzeiro) e Bernabei (Internaciona)

Melhores zagueiros

Masculino: Bastos (Botafogo) e Gustavo Gómez (Palmeiras)

Feminino: Luana Sartório (Ferroviária) e Daniela Árias (Corinthians)

Melhores volantes

Feminino: Vitória Yaya (Corinthians)

Masculino: Marlos Freitas ( Botafogo)

Melhores meias

Masculino: Garro (Corinthians), Alan Patrick (Internacional) e Savarino (Botafogo)

Feminino: Duda Sampaio e Vic Albuquerque (Corinthians) e Mikaele (Ferroviária)

Melhor atacante

Masculino – Estevão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo)

Feminino – Amanda Gutierres (Palmeiras) e Gabi Portilho (Corinthians)

Artilheiros

Masculino: Alerrandro (Vitória) e Yuri Alberto ( Corinthians)

Feminino: Amanda Gutierres (Palmerias)

Gols mais bonitos

Masculino: Alerrandro, do Vitória (bicicleta contra o Cruzeiro)

Feminino: Bia Menezes, do São Paulo (contra o Corinthians)

Melhor técnico: Prêmio Telê Santana

Masculino: Artur Jorge (Botafogo)

Feminino: Lucas Piccinato (Corinthians)

Emerson Ferretti recebeu um troféu especial, Reflexões. O goleiro Bola de Prata de 2001, que defendeu Grêmio, e Flamengo, entre outros times, hoje é presidente do Bahia. Contudo, tornou-se o primeiro dirigente abertamente gay no futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.