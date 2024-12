Girona x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta terça-feira (10), Girona e Liverpool se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no Estádio Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do planeta.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Max (streaming).

Como chega o Girona

Após uma temporada histórica em 2023/24, o Girona ainda não conseguiu repetir o grande desempenho que teve. Isto porque a equipe está na 9ª posição no Campeonato Espanhol, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias. Ao mesmo tempo, na Champions, a equipe soma apenas uma vitória e quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas. Assim, o time está em 30º na tabela, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata.

Além disso, o Girona terá um desfalque importante para o jogo desta terça-feira. Isto porque o ponta Viktor Tsygankov, lesionado, está fora da partida. Assim, ele se junta a Yangel Herrera e Jhon Solis no departamento médico do clube.

No entanto, o lateral-direito Arnau Martínez volta a estar à disposição após cumprir suspensão na derrota para o Sturm Graz na rodada passada.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool faz uma grande temporada sob o comando do técnico Arne Slot e, além de ser o líder isolado da Premier League, também lidera a fase de liga da Champions, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento na competição.

Além disso, os Reds não entraram em campo no último final de semana devido às condições climáticas que adiaram o clássico contra o Everton, pela Premier League. Dessa maneira, o Liverpool teve tempo de descansar e se recuperar para a fase de liga da Champions.

A baixa mais recente do Liverpool fica por conta de Mac Allister, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Por fim, o técnico Arne Slot, apesar do bom desempenho, segue com uma extensa lista de desfalques. Alisson, Chiesa e Diogo Jota estão perto de retornar, mas seguem fora de combate, enquanto Tsimikas, Konate e Bradley ficarão afastados dos gramados por mais algum tempo.

Girona x Liverpool

6ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: terça-feira, 10/12/2024, às 14h45 (de Brasília).

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha (ESP).

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Lopez, Krejci, Gutiérrez; Martin, Romeu; Asprilla, Van de Beek, Danjuma; Miovski. Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Díaz; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

VAR: Benoît Millot (FRA).

