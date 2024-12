Atalanta x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A Champions 2024/25 está de volta. Nesta terça-feira (10), Atalanta e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no Atleti Azzurri D’Itália, em Bérgamo, na Itália, em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da principal competição de clubes do planeta. Além disso, as equipes vão reeditar a última decisão da Supercopa da Uefa, entre os atuais campeões europeus.

Como chega a Atalanta

A Atalanta vive um bom momento na temporada e chega embalada para enfrentar os atuais campeões da Champions. Isto porque a equipe assumiu a liderança do Campeonato Italiano no último final de semana e quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para somar mais três pontos nesta fase de liga e encaminhar a classificação para o mata-mata.

No momento, a Atalanta é a 5ª colocada na fase de liga da Champions, com três vitórias e dois empates em cinco rodadas. Assim, a equipe segue invicta na competição e busca uma vaga direta no mata-mata.

Além disso, os únicos desfalques confirmados na Atalanta ficam por conta de Juan Cuadrado e Gianluca Scamacca, lesionados. Porém, o experiente Zappacosta é tratado como dúvida. Ou seja, a expectativa é que o técnico Gian Piero Gasperini repita a escalação que venceu o Milan fora de casa na última rodada do Campeonato Italiano.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vive um momento irregular tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions. Dessa maneira, o técnico Carlo Ancelotti, que precisou lidar com lesões importantes, vem recebendo críticas sobre o trabalho no clube merengue nesta temporada.

O Real Madrid é o 24º colocado, com seis pontos, na última posição que garante uma vaga nos playoffs do mata-mata. Ou seja, o clube merengue precisa voltar a somar pontos na Champions para evitar uma trágica eliminação na primeira fase, faltando apenas mais três rodadas para o fim da fase de liga.

A boa notícia é que Vini Jr está recuperado de lesão na perna esquerda e foi relacionado para enfrentar a Atalanta. O mesmo acontece com Rodrygo. Contudo, o elenco segue com seis jogadores entregues ao departamento médico. São os casos de Carvajal, Camavinga, Éder Militão, David Alaba, Rodrygo e Mendy.

Atalanta x Real Madrid

6ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 10/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Atleti Azzurri D’Itália, em Bérgamo (ITA).

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; de Roon, Ederson, Bellanova, Ruggeri, Pasalic; De Ketelaere (Retegui), Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Modric, Bellingham (Ceballos); Güler (Rodrygo), Brahim Díaz (Vini Jr), Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

Onde assistir: TNT e Max (streaming).

