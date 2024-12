Igor Rabello, do Atlético-MG, interessa ao Fluminense

O Fluminense já está mirando contratações para 2025. Afinal, a equipe se livrou do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, neste domingo (8), e, de quebra, garantiu vaga na Sul-Americana. Assim, reforços devem pintar no Fluzão.

Igor Rabello, zagueiro do Atlético-MG, está na mira Tricolor, segundo publicação desta segunda-feira (9) da “Itatiaia”. O defensor de 29 anos defende o Galo desde 2019, conquistando inúmeros títulos pelo clube mineiro. O técnico Mano Menezes deu aval para a contratação do jogador, que tem contrato até o fim de 2025. Ainda de acordo com a matéria, o Atlético não deve dificultar a negociação.

Rabello, aliás, passou pela base do Fluminense antes de se transferir para o Botafogo, onde foi, de fato, revelado, em 2014. Chegou a passar por empréstimo no Náutico em 2016 antes de voltar e se tornar peça importante no Glorioso. De lá, porém, rumou para o Atlético.

Em Belo Horizonte, conquistou cinco estaduais seguidos (2020, 21, 22, 23 e 24), além do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022). Ao todo, anotou quatro gols em 194 jogos pelo Galo.

