Botafogo: Anitta comemora título do Brasileirão com dança e foto

Torcedora do Botafogo, a cantora Anitta acompanhou o título do Brasileirão conquistado pelo Botafogo. A ‘poderosa’ exibiu um vídeo e também publicou uma foto com uma amiga durante a partida de que deu o tri ao Glorioso.

Apesar de não marcar presença no estádio Nilton Santos, Anitta fez questão de exibir sua torcida pelo time do coração. Animada, a cantora pulou e dançou após o apito final. Ela ainda usou um adesivo com uma estrela dourada no rosto.

Confira o vídeo:

Anitta comemorando a vitória do Botafogo no Brasileirão 2024. pic.twitter.com/xGBEoprdeU — Anitta Press (@AnittaPress) December 8, 2024

Na última semana, a cantora brincou com o pai sobre o fato de nunca ter recebido de presente uma camisa do Botafogo. Segundo Anitta, o ‘Painitto’ pede constantemente a ela que faça conteúdos ligados ao Glorioso. Porém, ela afirmou que não possui uniformes recentes do clube e que precisou pedir emprestado de uma amiga para gravar o vídeo.

Pouco depois, Anitta voltou às redes sociais para exibir um kit com diversos itens do clube carioca, inclusive os dois uniformes da temporada 2024. Os presentes foram dados pelo pai, que prontamente atendeu ao pedido da filha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.