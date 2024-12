Serna sobe de produção e vira herói na permanência do Fluminense

Ao contrário do que apresentou nas contratações do primeiro semestre, o Fluminense foi mais assertivo na janela do meio do ano. Assim, trouxe atletas que ajudaram a equipe a se salvar no Brasileirão. Entre eles, está Kevin Serna, que iniciou sua passagem como titular com Mano, teve uma lesão, mas voltou a tempo de marcar os gols das vitórias sobre Cuiabá e Palmeiras.

Em pouco tempo, o atacante foi da segunda divisão do futebol peruano para se transformar em herói tricolor na luta contra o rebaixamento. Afinal, ele teve passagens por clubes como Sportivo Luqueño (que revelou o ídolo Romerito), Serzedo (POR), Perafita (POR), ADT (PER) e Los Chankas (PER), onde se destacou na segunda divisão.

A partir disso, chegou ao Alianza Lima, principal equipe do Peru, e encontrou o Fluminense na Libertadores de 2024. Ao chamar a atenção da diretoria tricolor, chegou em definitivo no meio do ano e estreou justamente contra o Palmeiras, no dia 24 de julho. Naquela ocasião, deu uma arrancada e deixou o compatriota Jhon Arias em condições de estufar a rede.

O jogador estufou a rede pela primeira vez com a camisa tricolor diante do Atlético-MG, em Minas. No entanto, teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda contra o Cruzeiro, em outubro. Durante o tempo em que ficou de fora, coube a Keno exercer a função pelo lado do campo.

Por fim, Serna tinha chances de não voltar a tempo, mas atuou nos últimos seis jogos da campanha. Diante do Cuiabá, no Maracanã, não fazia uma boa partida, até aproveitar o rebote de Walter e marcar o gol do triunfo. Já em pleno Allianz, no domingo (8), recebeu ótimo passe de Nonato, deixou Vanderlan para trás e carimbou a rede de Weverton para manter o Fluminense na primeira divisão.

Sul-Americana garantida

Com o resultado, o Fluminense encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com 46 pontos, na 13ª colocação. Além de evitar o rebaixamento, o time ainda garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.