Neuer tem costela fraturada e só volta em 2025

Na véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions, o técnico Vincent Kompany confirmou que Manuel Neuer só deve voltar a defender o Bayern de Munique no próximo ano devido a uma fratura em uma costela.

“Temos jogadores afastados, mas, até agora, temos conseguido nos sair bem. Estamos confiantes de que teremos uma grande equipe em janeiro. Provavelmente, ele (Neuer) não jogará mais este ano. O mais importante é que ele se recupere. Devemos tê-lo de volta no início do ano”, explicou o técnico do Bayern.

Com isso, o goleiro titular deve ser o israelense Peretz, que já atuou na última rodada do Campeonato Alemão contra o Heidenheim.

Neuer sofreu a lesão no jogo contra o Leverkusen, partida em que foi expulso pela primeira vez em sua carreira.

