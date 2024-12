Flamengo encerra como melhor ataque do Brasileirão de 2024: confira os números

O Flamengo encerrou neste domingo (08) sua participação no Campeonato Brasileiro. Com os dois gols marcados no empate diante do Vitória, no Maracanã, o Rubro-Negro terminou com o melhor ataque da competição em 2024. Foram 61 gols marcados, enquanto o Palmeiras fez 60 e o Botafogo, 59.

Apesar do desempenho ofensivo, os números finais não refletiram um bom ano para o Flamengo. O time carioca registrou seu pior desempenho no setor desde 2018, quando marcou 94 gols em 67 jogos. A melhor temporada nesse período foi em 2021, com impressionantes 156 gols em 75 partidas.

A queda na quantidade de gols em 2024 foi influenciada pela lesão do atacante Pedro, que estava fora dos gramados desde setembro. Ele era o artilheiro da equipe no Brasileirão, mas, mesmo ausente, encerrou o ano com 32 gols. Arrascaeta foi o segundo maior goleador, com 22 gols.

Lista dos goleadores do Flamengo na temporada de 2024

Pedro: 32 gols

Arrascaeta: 22 gols

Bruno Henrique: 9 gols

Gabigol: 8 gols

Luiz Araújo: 7 gols

Cebolinha: 6 gols

Ayrton Lucas: 5 gols

Gerson, Michael e Léo Pereira: 4 gols

David Luiz: 3 gols

De La Cruz, Alcaraz, Plata, Matheus Gonçalves, Léo Ortiz, Varela e Carlinhos: 2 gols

Alex Sandro, Viña, Lorran, Fabrício Bruno, Everton Araújo, Felipe Teresa, Guilherme e Thiaguinho: 1 gol

