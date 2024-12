Adriano Imperador faz revelação sobre sua vida após morte do pai

Em sua biografia, o ex-jogador Adriano Imperador voltou a falar sobre a morte do pai e o impacto em sua carreira. No livro ‘Adriano: Meu Medo Maior’, o jogador deu detalhes de como lidou com a perda de sua referência e revelou o desenvolvimento de um quadro de depressão.

De acordo com o ídolo do Flamengo e da Inter de Milão (ITA), a morte de Almir Leite Ribeiro, em 2004, mudou o rumo de sua vida.

“Eu estava no auge da minha carreira e, de repente, recebo a notícia de que o homem mais importante da minha vida havia partido. Não gosto de lembrar, porque dói muito. Ele era meu maior incentivador, minha base”, disse, além de revelar que “bebia para não pensar”, uma vez que sentia “um vazio que nunca passou completamente”.

A tristeza de Adriano Imperador acabou evoluindo para uma depressão. Apesar do apoio de amigos e familiares, o ex-atacante, que na época defendia a equipe italiana, não conseguiu reagir à perda. No ano passado, em entrevista ao ‘Flow Podcast’, ‘Didico’ explicou que não teve coragem de ir ao enterro do pai.

“Quando ele morreu, não consegui, não estava acreditando. Não tive coragem de ir ao enterro. Não sei se isso foi um erro. Quando você tem a imagem da pessoa indo embora, você se conforta mais rápido. Como não tive, talvez por isso, eu tenha sofrido depois”, revelou Adriano.

Carreira de Adriano Imperador

Revelado pelo Flamengo, Adriano Imperador acabou contratado pela Inter de Milão poucos anos após sua estreia pelo Rubro-Negro. Ele passou por empréstimos para a Fiorentina e o Parma, antes de retornar e brilhar pela equipe da capital italiana, onde conquistou a Série A por quatro vezes (2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09). Com os problemas fora de campo, o ex-jogador acabou retornando ao Brasil para defender o São Paulo, em 2008.

No ano seguinte, Adriano Imperador assinou a sua volta ao Flamengo. Ele foi um dos grandes nomes da conquista do hexacampeonato brasileiro, encerrando um jejum de 17 anos da equipe carioca na competição. Em 2010, ele retornou para a Itália para defender a Roma. Porém, não conseguiu reencontrar o seu bom futebol. Ele ainda defendeu o Corinthians e o Athletico Paranaense, antes de encerrar a carreira no Miami United, em 2006.

Pela Seleção Brasileira, Adriano Imperador disputou 48 jogos, fez 27 gols e conquistou a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005), tendo papel importante nas decisões.

Jogo de despedida de Adriano Imperador no Maracanã

No próximo domingo (15), Adriano Imperador vai reunir ex-jogador de Flamengo e Inter de Milão para a disputa de uma partida de despedida no Maracanã. Ele jogará um tempo por cada equipe. Nomes como Ronaldo, Materazzi, Gamarra, Julio Cesar, Petkovic e Zico estarão presentes em campo.

