Botafogo chega ao Qatar para disputar a Copa Intercontinental

O Botafogo já está no Qatar para disputar a Copa Intercontinental. A delegação alvinegra desembarcou nesta segunda-feira (9), às 19h50. O time partiu do Rio de Janeiro após conquistar o título do Campeonato Brasileiro, enfrentando uma longa viagem de avião que durou quase 20 horas chegou ao país que sediará a competição de clubes.

“Agora tem de ter uma recuperação. Afinal, o calendário aperta. Jogamos ontem e logo viajamos. Dormimos um pouco no voo. Vai ter de ser na superação para fazermos uma boa partida contra o Pachuca”, disse o atacante Junior Santos, ao SporTV.

Sob o comando de Artur Jorge, a equipe enfrentará o Pachuca, do México, em partida marcada para quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), no Estádio 974. A viagem para o Qatar foi realizada em aviões fretados do New England Patriots, hexacampeão da NFL, a maior liga de futebol americano do mundo. As aeronaves oferecem assentos maiores, proporcionando mais conforto e liberdade para os jogadores.

Botafogo pode enfrentar o Real Madrid na grande final

Todavia, antes da estreia, o elenco fará o reconhecimento do gramado que abrigará as quartas de final e a semifinal da Copa. O local recebeu jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2022. Entre eles, o triunfo diante da Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo conquistou a dobradinha no Brasil e na América do Sul e agora busca o título mundial. Caso vença o Pachuca, enfrentará o Al Ahly na semifinal, no sábado. Enfim, o Real Madrid será o adversário em uma eventual final.

