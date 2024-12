São Paulo faz proposta para retorno de Thiago Mendes

O São Paulo já iniciou suas movimentações no mercado para a próxima temporada. Além de iniciar as primeiras conversas com Oscar, o Tricolor enviou uma proposta de pré-contato para Thiago Mendes. O volante de 32 anos atuou pelo clube entre 2015 e 2017 e está no Al Rayyan, do Catar.

O contrato de Thiago com o clube qatari vai até maio. Entretanto, o São Paulo já negocia uma liberação antecipada para contar com o volante desde o início da temporada. Nos últimos dias, Luis Zubeldía entrou em contato com o jogador para reforçar seu desejo de contar com o atleta. As informações foram divulgadas pelo jornalista André Hernan, do portal uol.

O retorno do volante ao Morumbis não é uma novidade. No meio do ano, o São Paulo fez uma investida para trazer o jogador, mas acabou parando nos valores solicitados pelo Al Rayyan. Agora, com o contrato perto do fim, a pedida deve ser menor.

Pelo Tricolor, Thiago Mendes atuou em 142 partidas, com 11 gols e 11 assistências. Ele fez parte do elenco que chegou até a semifinal da Libertadores de 2016. No seguinte, deixou o clube, rumo ao Lille, pelo valor de R$ 34 milhões.

