Vasco busca a contratação do atacante Joaquín Lavega

O Vasco encerrou no último domingo (8) o Brasileirão de 2024 na décima posição, realizando uma campanha segura e sem riscos. Nesta segunda-feira, o clube já iniciou movimentações no mercado de transferências, e um dos nomes procurados pela diretoria cruz-maltina é o do atacante Joaquín Lavega, uruguaio de 19 anos, com vínculo ao River Plate, do Uruguai.

O jogador está em fim de contrato com o clube uruguaio, e a diretoria do Vasco já começou as negociações para sua contratação. Atualmente, o time conta apenas com Vegetti como centroavante de área. Assim, considera que precisa reforçar este setor. Já que quando o argentino não atuou, Rayan fez a função improvisadamente.

Aliás, a diretoria considera Lavega uma ótima oportunidade de mercado, já que ele deve chegar sem custos de transferência. O atacante foi um dos destaques do Campeonato Uruguaio, com 11 gols e quatro assistências em 35 partidas.

Todavia, Lavega também foi convocado por Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, para os últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Peru e Equador. Revelado pelo River Plate, o jogador está no clube há quatro anos.

