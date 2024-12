São Paulo traça plano para contratar Oscar e usa Lucas como exemplo

O São Paulo não nega mais e entrou firme em busca da contratação do meia Oscar. Contudo, as conversas não serão nada fáceis. Livre no mercado depois de deixar o Shanghai Port, da China, o jogador é sendo considerado caro pelo Tricolor, que viverá um ano apertado em 2025. Assim, a diretoria estuda um planejamento para convencer o jogador, como fez para repatriar Lucas Moura.

No ano passado, o São Paulo conseguiu atrair Lucas de volta, após o atacante deixar o Tottenham. O jogador ainda possuía mercado fora do Brasil, e o Tricolor precisou ser criativo para atraí-lo. No fim, a estratégia deu certo, e o camisa 7 voltou ao Morumbis. O caso é muito comparado com de Oscar.

O meio-campista ainda não decidiu se vai voltar ao país nesta janela de transferências e é desejado por outros times fora do Brasil. Aliás, a conversa entre São Paulo e Oscar acontece antes mesmo do jogador deixar o Shanghai Port. O Tricolor tenta apontar que uma volta a sua terra natal é a melhor opção para sua carreira neste momento. Além disso, a classificação para a fase de grupos da Libertadores é um atrativo para convencer o atleta.

São Paulo vê quesito financeiro complicar

Porém, neste momento, o principal empecilho nas negociações é a questão financeira. Afinal, o Tricolor fechou 2024 com déficit e iniciará 2025 com muitas restrições financeiras. Já Oscar, se quiser voltar ao Brasil, terá que diminuir, e muito, o seu salário, que era um dos maiores do mundo, mesmo jogando na China.

